США и Германия пока не хотят брать на себя никаких обязательств по вступлению Украины в НАТО

Союзники утверждают, что дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине более важны в текущей ситуации, чем планы вступления в НАТО.

Страны НАТО, в частности, США и Германия пока не хотят конкретных решений по вступлению Украины в альянс. Речь идет о решениях, которые существенно выходили бы за рамки декларации от 2008 года.

Глава государства Владимир Зеленский призвал Североатлантический союз на июльском саммите расчистить путь в Альянс. Иностранные СМИ утверждают, что реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможно только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России.

Дипломаты считают, что на сегодняшний день маловероятно шансов, что Украине удастся убедить таких партнеров по НАТО, как США, изменить курс.

Союзники утверждают, что дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине более важны в текущей ситуации, чем планы вступления в НАТО.

"Мы концентрируемся на том, чтобы как можно скорее передать больше практической поддержки в руки украинцев", – сказал высокопоставленный чиновник.

Несмотря на это, в правительстве США не подвергают сомнению декларацию НАТО от 2008 года и перспективы Украины по вступлению в Альянс.

"Вопрос не в том, присоединится ли Украина к альянсу, а в том, когда", – добавил чиновник.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки поддерживают присоединение к НАТО новых членов, в том числе Украины, но сейчас сосредоточены на поддержке нашего государства в противодействии российской агрессии.

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