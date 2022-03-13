США и Китай проведут переговоры: у Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина

США и Китай проведут переговоры: у Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина

Завтра советник Белого дома Джейк Салливан в Италии встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи.

США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщила корреспондентка Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

США и Китай проведут личные переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. Администрация Джо Байдена продолжает пытаться заручиться поддержкой Пекина для влияния на Путина", – написала она в Twitter.

По ее словам, завтра советник Белого дома Джейк Салливан в Италии встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Кроме того, у Салливана запланирована встреча с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии Марио Драги по вопросам, связанным с координацией международной реакции на войну РФ против Украины.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. Ван И выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

ТСН.ua