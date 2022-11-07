США и НАТО не исключают мирные переговоры между Украиной и РФ, но есть условие

США и НАТО допускают возможность начала мирных переговоров касательно Украины.
США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией в случае, если Украина отвоюет Херсон, бой за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.
Об этом пишет издание La Repubblica.
По данным издания, Вашингтон на постоянной связи с Брюсселем и союзниками по этому вопросу.
"Если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости", — пишет издание.
В статье также отмечается, что США и НАТО не случайно подтвердили направление Украине противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может изменить ход войны.
Возможность переговоров Украины и России
Делегации РФ и Украины в начале полномасштабного вторжения проводили несколько раундов переговоров, однако встречи сторон не принесли никаких результатов.
В начале октября российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности на мирные переговоры с Украиной и назвал это "доброй волей".
Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а заявления о готовности к ним – это ложь.
В правительстве Украины также заявили, что говорить о возможности переговоров с Россией можно тогда, когда оккупанты отойдут с оккупированных территорий Украины.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что глава Кремля Путин хочет переговорного процесса на уровне мировых лидеров – Байдена, Шольца, Макрона.
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