США и НАТО не исключают мирные переговоры между Украиной и РФ, но есть условие

США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией в случае, если Украина отвоюет Херсон, бой за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Об этом пишет издание La Repubblica.

По данным издания, Вашингтон на постоянной связи с Брюсселем и союзниками по этому вопросу.

"Если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости", — пишет издание.

В статье также отмечается, что США и НАТО не случайно подтвердили направление Украине противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может изменить ход войны.

Возможность переговоров Украины и России

Делегации РФ и Украины в начале полномасштабного вторжения проводили несколько раундов переговоров, однако встречи сторон не принесли никаких результатов.

В начале октября российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности на мирные переговоры с Украиной и назвал это "доброй волей".

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а заявления о готовности к ним – это ложь.

В правительстве Украины также заявили, что говорить о возможности переговоров с Россией можно тогда, когда оккупанты отойдут с оккупированных территорий Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что глава Кремля Путин хочет переговорного процесса на уровне мировых лидеров – Байдена, Шольца, Макрона.

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