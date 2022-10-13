США и НАТО вступят в войну, если Путин применит ядерное оружие: Фукуяма описал сценарий

Фукуяма сказал, что на ядерный удар со стороны РФ существуют также всевозможные потрясающие ответные удары с использованием обычного оружия, которое есть у НАТО.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США. Россия в этом случае будет уничтожена.

Об этом Фукуяма рассказал в интервью "Ліга.net".

"Я в этом не уверен (что Путин не применит ядерное оружие – ред.). Всегда, когда вы вступаете в конфликт с такой ядерной суперсилой, как Россия, вы должны об этом волноваться. Хотя когда я размышляю о последствиях этого поступка для России, все они сводятся к очень плохим как для страны в целом, так и для Путина лично", – отметил эксперт.

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Он считает, что НАТО и США не будут просто наблюдать, если Россия применит ядерное оружие.

"Это втянет НАТО в войну с Россией. До этого США противились запросам Украины о "закрытом небе", потому что не хотят воевать с Россией напрямую. Но это произойдет, если Россия применит ядерное оружие", — заверил Фукуяма.

Он добавил, что в таком случае США введут бесполетную зону над всем регионом и начнут сбивать российские самолеты, атаковать базы, с которых запускаются ракеты. США могли бы утопить относительно быстро большую часть Черноморского флота России.

"Существуют также всевозможные потрясающие ответные удары с использованием обычного оружия, которое есть у НАТО", — отметил политолог.

"Учитывая, насколько слаба позиция России в борьбе только с Украиной, если НАТО вступит в бой, то они будут уничтожены. Я думаю, Россия это понимает. Поэтому считаю, что им нерационально это делать", – рассказал политолог.

Он также оценил психологическое состояние самого Путина и отметил, что он всегда был рисковым. Так что российский диктатор может пойти и на риск с ядерным ударом. В таком случае, по оценке Фукуямы, это полностью изолирует Россию от Индии, Китая и других стран, выражавших Путину поддержку.

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"Учитывая все эти причины, я думаю, если в нем осталась хоть крошка рациональности, он поймет, что такая эскалация не принесет пользы", – добавил философ.

Как ответит НАТО на ядерный удар со стороны РФ

Издание CNN со ссылкой на чиновника из НАТО сообщило, что ядерный удар со стороны РФ "почти наверняка" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны Альянса.

Сам генсек НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил и не опроверг подобную информацию. Однако он сказал, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

Как заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, в случае какой-либо ядерной атаки против Украины российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

А президент Франции Эммануэль Макрон поспешил заверить, что не применит ядерное оружие против России в случае удара по Украине.

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

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