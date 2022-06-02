США и Великобритания предоставят Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня: в чем задержка

Украинцы обещают не бить ними по территории России.

Украинские власти пообещали использовать реактивные системы залпового огня «Хаймарс» только в оборонных целях – подтвердил государственный секретарь Энтони Блинкен. Накануне в Вашингтоне он принимал Генсека НАТО Йенса Столтенберга. Они готовятся к саммиту альянса в Мадриде, где НАТО планирует определить свою стратегию на будущее, говорится в ТСН.

Соединенные Штаты не будут тянуть передачу Украине четырех систем залпового огня «Хаймарс», обещают в Пентагоне. Именно реактивные системы залпового огня были топ-запросом украинской власти. Но все равно, на поле боя они попадут не раньше чем через 3 недели, говорит заместитель министра обороны США Колин Кал. Именно столько будет продолжаться обучение украинских военных — они должны уметь не только стрелять, но самостоятельно обслуживать эти машины.

По данным американской разведки, россияне в течение последних дней не совершили на Донбассе решающего прорыва. Поэтому в Пентагоне убеждены, что системы залпового огня поступят не поздно.

«Сейчас на Востоке идет концентрированный артиллерийский поединок. Вот почему мы уделили столько внимания поставке 108 гаубиц М-777 и нескольких сотен тысяч боеприпасов к ним. Большинство из этих гаубиц уже в бою и очень помогают украинцам. Я не считаю, что мы видим, что украинская оборона слабеет. Они держатся, но это тяжелая борьба. И мы верим, что эти новые мощности появятся у них в нужное время», — отмечает заместитель министра обороны Соединенных Штатов Колин Кал

Следом за Штатами, о передаче Украине РСЗО американского производства задумались и в Лондоне. Издание «Политико» пишет, что британцы обратились к американцам за разрешением на передачу их разработок Киеву. Реактивные системы залпового огня долгое время находились на рассмотрении в Белом доме из-за опасений, что вооруженные силы Украины могут ударить по ним в России. Это в офисе президента Байдена считается фактором риска и причиной возможной эскалации войны.

Но дискуссиям положили конец, взяв честное слово из партнеров – бить россиян только на украинской территории. «Это Россия нападает на Украину, отнюдь не наоборот. Откровенно говоря, лучший способ избежать эскалации для России – остановить войну, которую она начала. И это вполне в их силах. А именно относительно предоставленного нами вооружения украинцы предоставили нам заверение, что они не будут использовать эти системы в целях на российской территории. Между Украиной и Соединенными Штатами есть доверия, как и с другими партнерами», — говорит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь Блинкен накануне в Вашингтоне принимал Генерального секретаря НАТО. Вместе они готовятся к саммиту Североатлантического союза в Мадриде. Партнеры согласуют новую оборонную стратегию с новыми вызовами. «Мы согласуем новую стратегическую концепцию НАТО, усилим наши силы сдерживания и обороны и подготовимся к эпохе усиления стратегической конкуренции с авторитарными государствами, такими как Россия и Китай. Это включает еще более тесное сотрудничество с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другими единомышленниками по всему миру», — заключает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Вашингтоне убеждены – рано или поздно война завершится за столом переговоров, но пока не видят признаков того, что Россия готова вести их конструктивно. Поэтому продолжат усиливать позиции Украины на поле боя. Ведь будущая траектория дипломатии разрешается именно там.

Стало известно, что вслед за Соединенными Штатами Британия подтвердила и она предоставит Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня M-270. Министр обороны Бен Воллес также заявил, что украинских военных научат, как использовать пусковые установки – в самой Великобритании: чтобы эффективность можно было максимально увеличить. Остается фактор главный – время. Эти ракетные системы нашим бойцам нужны уже давно.

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