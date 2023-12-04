США и Запад имели разногласия с Украиной по стратегии контрнаступления: в WP описали позиции сторон

В частности, в Пентагоне хотели, чтобы контрнаступление началось в середине апреля, но в Украине колебались, утверждая о своей неготовности без дополнительного вооружения и тренировок.

Во время подготовки к украинскому контрнаступлению были разногласия между стратегией самого государства и видением США и Запада. Последние склонялись к точечному контрнаступлению, в частности, чтобы отрезать РФ от Крыма. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на операциях по всей линии фронта.

Об этом пишет издание The Washington Post, опубликовавшее анализ подготовки к украинскому контрнаступлению.

Разговор Остина с Резниковым в начале контрнаступления

В материале сообщаются детали о встрече 15 июня министра обороны США Ллойда Остина и тогдашнего главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Издание указывает, что "в комнате царила атмосфера разочарования". Остин спросил Резникова, почему в первые дни долгожданного контрнаступления украинские войска не используют западное оборудование для разминирования, которое позволило бы провести более масштабное механизированное наступление. Глава Пентагона также интересовался, почему ВСУ не используют дым для сокрытия своего продвижения. Остин считал, что, несмотря на толстые оборонительные линии оккупантов, они не были непобедимыми.

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Резников ответил, что подобные решения были приняты украинскими военными командирами. Министр отметил, что при каждой попытке продвижения вперед бронетехника ВСУ уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией. По словам Резникова, без поддержки с воздуха единственным вариантом было использование артиллерии для обстрела позиций врага, высадка из бронетехники и продолжение движения пешком.

WP опубликовало свой анализ украинского контрнаступления после проведенных интервью с более чем 30 чиновниками из Украины, США и стран Европы. В частности, в анализе говорится о боях на местах летом и осенью, об углублении разногласий между Вашингтоном и Киевом.

Ллойд Остин и Алексей Резников / Фото: ТСН.ua

Стратегия контрнаступления ВСУ от США

Чтобы разработать план контрнаступления ВСУ, украинские, американские и британские военные провели восемь больших настольных "военных игр". Однако, как отмечено в материале, США просчитались с тем, насколько украинские войска за короткий период могут быть трансформированы в боевые силы западного образца. Особенно, без предоставления Украине авиации.

В Пентагоне хотели, чтобы контрнаступление началось в середине апреля 2023 года, чтобы помешать российским войскам продолжать укреплять их позиции. В то же время, в Украине колебались, утверждая о своей неготовности без дополнительного вооружения и тренировок.

Военные США были убеждены, что механизированная фронтальная атака на линию фронта врага возможна с войсками и оружием, которые имела Украина. Моделирование показало, что в лучшем случае украинские войска могут достичь Азовского моря и отрезать оккупантов на юге за 60-90 дней. США выступали за проведение сфокусированного украинского наступления вдоль этой южной оси. Тамошняя разведка оценивала шансы на успех как 50 на 50.

В статье говорится, что почти на каждом участке фронта ожидания и результаты разошлись.

"Все эти факторы делают победу Украины гораздо менее вероятной, чем годы войны и разрушений", – считают авторы публикации.

Запад настаивал на массированной атаке, чтобы перерезать сухопутный путь РФ в Крым

Поздней осенью 2022 года Остин разговаривал с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и спросил у него, что нужно будет для весеннего наступления. Залужный ответил, что ему нужно 1000 бронемашин и девять новых бригад, подготовленных в Германии и готовых к бою. Как сказал информированный о разговоре чиновник, Остин ответил, что это почти невозможно.

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Западные официальные лица заявили, что Украине лучше было бы сконцентрировать ее силы на одной стратегической цели – массированной атаке через оккупированные территории к Азовому морю, перерезав сухопутный путь врага из России в Крым. Оптимистичный сценарий предполагал, что на перекрытие сухопутного пути уйдет от 60 до 90 дней.

На учениях происходила подготовка к тяжелому и кровопролитному сражению, с потерями военных и техники на уровне 30-40%. Официальные лица США считали, что если Украина не сможет осуществить решительное наступление и конфликт превратится в затяжную войну на истощение, в результате погибнет больше военных.

Валерий Залужный/Facebook

Как сказал изданию украинский военный чиновник, военные игры "не работают".

"Украинские солдаты ведут войну, не похожую на все, что приходилось видеть силам НАТО: большой обычный конфликт, с окопами в стиле Первой мировой войны, перекрытыми вездесущими дронами и другими футуристическими инструментами – и без преимущества в воздухе, которое американские военные имели в каждом современном конфликте, в котором они участвовали", – объяснил военный.

Разногласия по удержанию Бахмута

Кроме того, у США и Украины были разные взгляды на удержание Бахмута, где ВСУ долго сохраняли значительное присутствие.

"Залужный держал под Бахмутом больше сил, чем на юге, включая самые опытные подразделения страны, с разочарованием констатировали американские чиновники", – говорится в материале.

Бахмут / Фото: Associated Press

По словам британского высокопоставленного чиновника, Залужный планировал создать проблему для России из-за огромной длины фронта. Он хотел растянуть гораздо большие российские оккупационные силы, которые не были знакомы с местностью и столкнулись с проблемами с моральным духом и логистикой, чтобы разредить их боевую мощь. Однако западные официальные лица увидели проблемы с таким подходом. Западная военная доктрина диктовала концентрированный толчок.

В конце концов, США и Запад уступили. Американский высокопоставленный чиновник сказал: "Они знают местность. Они знают россиян. Это не наша война. И нам пришлось смириться с этим".

Почему контрнаступление не началось в мае

В феврале 2023 года советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан собрал высших должностных лиц администрации, чтобы пересмотреть план украинского контрнаступления. Салливана интересовало, могут ли Вашингтон и его партнеры успешно подготовить Украину к прорыву через хорошо укрепленную оборону России.

Тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли показал потенциальные направления наступления, а также и развертывание украинских, и российских войск. Милли и Остин заявили, что "Украина, чтобы добиться успеха, должна воевать по-другому". Об этом рассказал высокопоставленный чиновник из американской администрации, принимавший непосредственное участие в планировании.

Ллойд Остин и Марк Милли / Фото: Associated Press

В США и на Западе были обеспокоены тем, что контрнаступление ВСУ не началось в мае. Это позволило оккупантам построить разветвленную линию обороны.

А в Украине нарастало разочарование другого рода. Как рассказал украинский бывший высокопоставленный чиновник, контрнаступательную операцию планировали начать в мае, но "многое произошло". В частности, обещанное военное оборудование было доставлено с опозданием или прибыло в негодном для боевых действий состоянии.

Проблемы с военной техникой и вооружением

В то же время, официальные лица США решительно отрицали, что Украина не получила всего вооружения, которое ей обещали. Так, американцы признали, что список пожеланий Киева мог быть гораздо больше, но к началу наступления ВСУ получили около 20 MCLC, более 40 минных катков и экскаваторов, 1000 торпед "Бангалор" и более 80 тыс. дымовых гранат. Также отмечено, что Залужный просил 1000 бронемашин, а Пентагон предоставил 1500.

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В статье отмечается, что на апрельской встрече в формате "Рамштайн" заместитель главнокомандующего ВСУ Михаил Забродский эмоционально обратился к Остину и другим присутствующим.

"Нам жаль, но некоторые из полученных нами машин непригодны для ведения боевых действий. "Брэдли" и "Леопарды" имели сломанные или отсутствующие гусеницы. В немецких боевых машинах "Мардер" не было радиостанций; они были не более чем железными коробками с гусеницами", – заявлял Забродский.

Остин посмотрел на главнокомандующего войсками США в Европе, генерала Кристофера Каволи и на главу Группы содействия безопасности в Украине, генерал-лейтенанта Антонио Агуто, сидевших рядом. Они сказали, что проверят эту информацию.

Пентагон пришел к выводу, что украинские войска не смогли должным образом обращаться со всем оборудованием после его получения. Остин поручил Агуто более интенсивно работать с украинскими коллегами над техническим обслуживанием.

В конце концов, украинское контрнаступление началось в начале июня. Некоторые украинские военные подразделения быстро добились небольших успехов, отвоевав села Запорожской области к югу от Большой Новоселки. Однако в других местах даже западное оружие и обучение не могли полностью защитить украинские силы.

К слову, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус дал свою оценку тому, почему Украина не смогла достичь того прорыва, на который все надеялись во время летнего контрнаступления.

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