США имеют две стратегические цели в Украине — Блинкен их назвал

Россия уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты.

Цель Соединенных Штатов в Украине состоит в том, чтобы помешать России достичь стратегического успеха в ее агрессии, а также обеспечить экономическое, военное и демократическое процветание Украины в будущем.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в обнародованном в среду интервью Pod Save The World.

Стратегическая цель США в Украине

“Конечная цель двойная. Прежде всего, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду”, — отметил глава американской дипломатии.

Госсекретарь США подчеркнул, что Россия уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, а также присоединить ее к России. Поэтому теперь, по словам Блинкена, от украинцев зависит, где будут проведены границы. В настоящее время оккупанты до сих пор контролируют около 17% территории Украины.

"И мы стремимся поддерживать украинцев, чтобы максимально увеличить их способность вернуть остальную территорию, которую захватила Россия", — сказал Блинкен.

"Украина должна не только выжить, но и процветать"

Кроме того, по его словам, США стремятся, чтобы Украина не только выжила, но и процветала, для чего продолжается экономическая поддержка и поддержка демократии. В этом контексте цель состоит в том, чтобы Украина могла стать на ноги.

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина должна добиться момента, когда она сможет крепко стоять самостоятельно в военном, экономическом и демократическом плане.

Напомним, ранее речь шла о том, что президент США Джо Байден приближается к решению о передаче Украине ракет большой дальности. Об этом писало издание Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.

Читайте также: