США могли намеренно не предупредить Украину о российской баллистике: что выяснили журналисты CBS

Работа сил ПВО / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты, вероятно, не предоставили Украине ранних предупреждений о массированных российских ракетных ударах, которые привели к гибели людей и масштабным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает CBS News.

Реклама

Во время массированной атаки во вторник, когда Россия выпустила десятки баллистических ракет и беспилотников по Киеву и Харькову, Украина не получила предупреждений от партнеров.

Реклама

По словам источников, американские чиновники объяснили это тем, что система обнаружения ракетных запусков якобы вышла из строя из-за «плохой погоды».

В то же время, украинская сторона отвергла такое объяснение. Уже на следующую ночь, когда Россия снова нанесла удар, американская система раннего предупреждения возобновила работу.

На фоне российских атак президент Украины Владимир Зеленский отметил демонстративное неуважение со стороны России и призвал Соединенные Штаты отреагировать более жестко.

Ситуация обострилась также из-за сообщений о перебоях в работе спутниковых терминалов Starlink, которые используют украинские военные.

Реклама

По данным Министерства обороны Украины, в ночь на 14 октября компания SpaceX в одностороннем порядке ограничила работу военных терминалов Starshield во время движения. Это, как отметили в ведомстве, усложнило выполнение миссий беспилотников и логистические операции.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа угрожала прекратить обмен разведывательными данными с Украиной и остановить закупку вооружения из-за механизма PURL, если Киев не прекратит дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре.

В то же время, сам Трамп заявил, что Вашингтон продолжает помогать Украине и работает над прекращением войны.

Ранее сообщалось, что Украина не получила предупреждения от западных партнеров об ударе баллистических ракет со стороны России 12 октября.

Реклама

Мы ранее информировали, что Россия этой зимой делает ставку на масштабные удары по украинской экономике и инфраструктуре.

Новости партнеров