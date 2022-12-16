США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления России на Киев – Politico

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

США рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на шесть знакомых с этим вопросом собеседников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с этим вопросом, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

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