Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления России на Киев – Politico

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
3581
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления России на Киев – Politico

Фото: Архив

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

США рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на шесть знакомых с этим вопросом собеседников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с этим вопросом, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

"США должны разработать систему, которая будет поддерживать Украину много лет" – Мирослава Гонгадзе

"США должны разработать систему, которая будет поддерживать Украину много лет" – Мирослава Гонгадзе

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3581
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация