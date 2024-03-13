США могут "кинуть" Украину – тревожное заявление Жданова об истребителях F-16

Эксперт отметил, что до июля Украине не следует ожидать передачи каких-либо образцов западной авиации.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что США могут "кинуть" Украину и заморозить передачу истребителей F-16.

Такое заявление эксперт сделал на своем YouTube канале.

Однако Жданов сделал довольно оптимистичные прогнозы в отношении альтернативных сценариев предоставления Украине военной авиации западного образца от Европы.

"Я не удивлюсь, что есть какая-то договоренность: если США нас "кинут" окончательно, то нам Швеция даст Gripen. Когда начиналась эпопея с подготовкой пилотов, то шведское правительство провело отдельное заседание, на котором рассматривался вариант возможности передачи Украине самолетов типа Gripen и соответственно подготовке летчиков на этих самолетах", – рассказал эксперт.

Кроме того, по мнению Олега Жданова, научить украинских пилотов управлять Gripen после подготовки на американских самолетах F-16 будет проще.

"Также не следует забывать об истребителях Mirage 2000. Вполне может быть и такой вариант, что Франция нам их предоставит. Посмотрим", – добавил военный эксперт.

Он также отметил, что вопрос фактической передачи любых военных самолетов западного образца Украине, скорее всего, не будут поднимать до июля.

Напомним, западные СМИ назвали количество и дату поступления истребителей F-16 для Украины. Ожидается, что 12 украинских пилотов к этому времени будут готовы к боевым полетам.

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