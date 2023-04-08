США могут направить свои войска на помощь Тайваню в случае вторжения Китая

Этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине.
Соединенные штаты Америки оказать военную помощь Тайваню в случае, если Китай приступит к вторжению на остров.
Об этом заявил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, передает New York Post.
По словам Маккола, США обязаны помочь Тайваню в случае вторжения КНР.
"Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом", – сказал он.
Кроме того, Маккол сразу объяснил, что ни Киев, ни Тайбэй не являются формальными союзниками Америки.
"Очевидно, что этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине — США отправили Киеву оружие на миллиарды долларов, однако отказались послать войска", — говорит он.
Отметим, в Китае объявили трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей.
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