Президент США Дональд Трамп, по словам его советников, рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, которые могут включать размещение американских войск на ее территории.

Об этом пишет издание Axios.

"На вопрос, могут ли такие "гарантии безопасности" включать размещение американских войск в Украине, один из советников Трампа приватно ответил Axios утвердительно. Другой заявил, что пока неясно, и что "мы не будем вести переговоры в прессе", — пишет издание.

Президент США Дональд Трамп, по словам его советников, имеет четкую краткосрочную цель в дипломатии по поводу российско-украинского конфликта: провести встречу лидеров обеих стран лицом к лицу для обсуждения мира. Все остальные шаги — лишь подготовка к этому моменту.

Администрация описывает подход Трампа как трехэтапный процесс:

Двухсторонняя встреча с Путиным для согласования шагов к миру. Двухсторонняя встреча с Зеленским для согласования шагов к миру. Трехсторонняя встреча Путина, Зеленского и Трампа для обсуждения всех деталей, которая пока не подтверждена.

В преддверии саммита на Аляске Трампа критиковали за отказ от требования о немедленном прекращении огня от Путина. При этом Москва усилила военное давление на Украину, увеличивая ракетные удары и атаки беспилотниками, чтобы получить больше территории и влияния на переговорах.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что обеим сторонам придется идти на уступки, однако обсуждение потенциальных шагов будет конфиденциальным. Он также напомнил, что война продолжается: в июле погибли около 20 000 российских солдат, что демонстрирует высокую цену конфликта.

Трамп остается единственным политиком, способным организовать прямые переговоры с лидерами Украины и России, приближая процесс мирного урегулирования.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский "может положить конец войне с Россией, если захочет", однако Украина не будет вступать в НАТО.