США могут немедленно изменить ситуацию на Харьковщине: что мешает

Нынешняя ситуация позволяет Москве опрокидывать войска и вооружение на фронт гораздо эффективнее, чем в других регионах.

США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

Такое мнение высказал аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос, комментируя запрет Белого дома, пишет The Wall Street Journal.

"Украинцы не могут противостоять россиянам, пока те не пересекут международную границу", — сказал он.

По словам аналитика, США способны "немедленно изменить поле боя" в Харьковской области, если снимут этот запрет. Нынешняя ситуация позволяет Москве опрокидывать войска и вооружение на фронт гораздо эффективнее, чем в других регионах, где им приходится рассредоточиваться и маскировать позиции по линии фронта.

Напомним, 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории РФ, но окончательное решение по Украине.

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