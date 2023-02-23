США могут обнародовать разведданные о готовности Китая поставлять оружие РФ: WSJ выяснило детали

Администрация президента США может опубликовать данные разведки, которые могли бы свидетельствовать, что власти Китая размышляют над поставками вооружений России. До сих пор Пекин помогал Москве преимущественно закупками нефти, но сейчас, по разведданным США, руководство КНР размышляет о новом возможном военном сотрудничестве.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам американских и европейских официальных лиц, в последние недели западные страны получили информацию о том, что Пекин может начать поставку оружия в Россию, хотя, похоже, Китай еще не принял окончательного решения.

Официальные лица говорят, что ранее Пекин проявлял осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но, согласно последним оценкам разведки, эта позиция, похоже, меняется.

"Китай до сих пор вел себя осторожно и поддерживал Россию в основном закупками ее нефти, но сейчас китайское руководство думает, не отказаться ли от этого подхода", — пишет издание.

Издание WSJ отмечает, что власти КНР все больше склоняются к мнению о начале поставок вооружения России.

"В последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что Китай может решиться на поставки вооружений в Россию, но окончательное решение все еще не принято. В первую очередь китайское руководство проявляло осторожность, однако эта позиция, похоже, меняется", — добавили источники.

Администрация Джо Байдена пока не приняла окончательного решения о рассекречивании разведданных, но работает над возможной публикацией информации. По словам официальных лиц, окончательное решение о публичном раскрытии или сроках не принято. Также непонятно, какое оружие может получить Россия.

Уточняется, что Китай является мировым лидером в производстве оружия, активно использовавшегося в войне в Украине, включая артиллерийские системы большой дальности, высокоточные реактивные системы залпового огня, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля-земля", а также небольшие тактические беспилотники и боеприпасы.

Между тем, российские военные на фоне колоссальных потерь в Украине страдают от нехватки боеприпасов и оружия.

Напомним, в США предупредили, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи.

Также СМИ сообщали, что Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной. Некоторые из дронов поставляет компания из КНР DJI.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил обеспокоенность США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.

Китайская сторона заверила главу дипломатии ЕС Жозепа Боррелля, что Пекин не будет поставлять оружие ни одной стране, которая находится в состоянии войны.

В МИД Китая заявили, что Пекин не рассматривает вопрос поставки оружия России для его использования в войне против Украины. В Пекине обвинили США и НАТО в распространении лжи об потенциальной роли КНР в войне и обвинили Штаты и Альянс в том, что они якобы являются "наибольшим источником оружия на поле боя в Украине".

Тем временем в Польше предупреждали, что Пекин и Кремль уже сотрудничают в сфере пропаганды. И незадолго до годовщины российского вторжения в Украину китайцы начинают дипломатическое наступление, направленное на разрушение единства Запада и членов НАТО.

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