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США могут объявить о новом пакете военной помощи в ближайшие дни – Reuters

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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США могут объявить о новом пакете военной помощи в ближайшие дни – Reuters

Фото: Associated Press

Новая помощь от Штатов должна способствовать эффективному контрнаступлению ВСУ.

В понедельник, 3 апреля, США могут объявить об очередном пакете военной помощи для Украины. Союзники планируют передать оружие, технику и боеприпасы на 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Помощь Соединенных Штатов, вероятно, будет состоять из радаров воздушного наблюдения, противотанковых ракет и бензовозов. Кроме того, для защитников Украины могут передать высокоточные авиационные боеприпасы, дополнительные снаряды для ПВО NASAMS, эвакуационные автомобили, а также мостовое оборудование. Это должно помочь ВСУ эффективно осуществить весеннее контрнаступление.

Ранее мы сообщали, что Украина получила грант от США в размере 1,2 миллиарда долларов. Средства уже поступили в государственный бюджет. С начала полномасштабной войны американцы выделили Украине более 15 миллиардов долларов в виде грантов.

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Дата публикации
Просмотры
243
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