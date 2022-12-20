США на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем Patriot и высокоточных бомб - CNN

О новой военной помощи США могут объявить уже на этой неделе.

США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), способное превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", и системы ПВО Patriot.

Об этом пишет CNN.

Источники издания сообщили, что новый пакет военной помощи США могут объявить уже на этой неделе. Туда, вероятно, войдут системы ПВО Patriot и JDAM.

" Высокоточные бомбы могли бы помочь Украине атаковать стационарные российские оборонные линии или другие крупные цели. Но их нужно сбросить с истребителей, что остается серьезной проблемой из-за собственной ПВО России", — сообщает издание.

Также американское издание отмечает, что еще одна проблема — то, что украинские самолеты нужно переоборудовать под JDAM.

Комплекты можно подключить к авиабомбам разного веса и размера. Боеприпасы используют комбинацию GPS и инерциальной системы наведения, чтобы точно поразить цель. Дополнительная система также может предоставлять бомбе лазерную наводку для поражения движущейся цели.

"JDAM не несут серьезного риска эскалации, сказал один чиновник, из-за их относительно малого радиуса действия, подобного другому оружию, которое предоставили США. Комплекты не позволили бы Украине ударить вглубь территории России. Точные снаряды Excalibur, выпущенные из украинской артиллерии, имеют примерно такую же дальность, в то время, как ракеты управляемой системы залпового огня, запущенные с высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), имеют гораздо большую дальность, чем JDAM", — сообщает издание.

Передача вооружения Украине

Владимир Зеленский ведет переговоры с президентом США Джо Байденом относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Публицист Андрей Пионтковский считает, что планы Пентагона отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot свидетельствуют о том, что США не хотят ждать капитуляции России слишком долго.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освоение американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинскими бойцами в условиях войны продлится не больше месяца.

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