США могут расширить географию разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ — Белый дом

В заявлении говорится об использовании оружия, предоставленного Вашингтоном.

Соединенные Штаты не исключают, что могут расширить географию территории РФ, по которой ВСУ будет предоставлено право наносить удары западному оружию.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что в Вашингтоне готовы "корректировать свои условия" в зависимости от того, как развивается ситуация в поле боя.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", – сказал Кирби журналистам.

Корреспонденты уточнили у Джона Кирби, о каких именно расширениях разрешения речь может идти для ВСУ.

В то же время советник по нацбезопасности США подчеркнул, что не хочет забегать вперед в вопросе решений, которые еще не были приняты американской стороной.

"Война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали, меняли поддержку Украины. Я не ожидал бы, что общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, которая потребуется украинцам", – заявил Джон Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий генерал назвал эффективное оружие против самолетов над территорией России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Киев разочарован ограничениями по ударам по территории РФ оружием США.

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