США могут вскоре объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине – Sky News

Соответствующее решение может быть принято в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Соединенные Штаты Америки могут объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине в годовщину полномасштабного вторжения России – 24 февраля.

Об этом пишет Sky News.

Новый пакет военной помощи составит $10 миллиардов.

По данным журналистов, анонимно официальные лица США обратили внимание, что администрация Байдена вскоре сообщит несколько объявлений. Все они будут направлены на то, чтобы донести до Кремля важный месседж – США продолжают твердо поддерживать Украину.

В Белом доме также объявят о новых санкциях против России.

Военная помощь Украине

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин предоставил список оружия, которое получит Украина для наступления весной. Он будет включать в себя системы HIMARS, боеприпасы, противотанковые снаряды и $1,75 млрд на укрепление обороноспособности.

Норвегия также объявила о передаче Украине восьми танков Leopard 2 и четырем танкам специального назначения.

В Украину прибыла первая партия шведских зенитных пушек L-70 в рамках военной помощи от Литвы.

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