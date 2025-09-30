ТСН в социальных сетях

США может предоставить Украине Tomahawk: куда в РФ достанут американские крылатые ракеты

Более уязвимыми станут нефтеперерабатывающие заводы, газовые хабы, электростанции и транспортные узлы.

Автор публикации
Елена Капник
Tomahawk,

Tomahawk. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки рассматривают передачу Украине крылатых ракет Tomahawk , способных уничтожать цели на дистанции до 2500 км. Под потенциальным ударом в случае передачи оказывается вся европейская часть РФ – от Санкт-Петербурга до Урала.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Заявление вице-президента Венса об этом уже серьезно. И это не тактическое сдерживание, а стратегический перелом", - подчеркнул он.

Сейчас европейская часть России находится "под прицелом дронов и других средств", но Tomahawk могут стать отдельной историей, убежден Коваленко. Кроме того, уязвимее станут нефтеперерабатывающие заводы, газовые хабы, электростанции и транспортные узлы.

"Для российской экономики это означает: потерю экспортных доходов, которые невозможно компенсировать быстро; долгосрочный кризис и ослабление позиций на мировых рынках; внутреннюю дестабилизацию - от давления элит, лишающихся доходов, до населения, которое столкнется с энергетическим дефицитом", - добавил Коваленко.

По его словам, война переходит в фазу стратегического давления на Россию, ведь потеря даже части энергетической инфраструктуры сделает будущее Москвы еще более зависимым от Китая и решений в Вашингтоне.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября его американский коллега поддержал право Украины на ответные удары по энергетике России. Глава государства подчеркнул, что такой подход должен относиться и к заводам по производству дронов или ракетных объектов, несмотря на их хорошую защищенность.

Вице-президент Джей Ди Венс в интервью Fox News заявил, что США действительно обсуждают просьбу Украины о Tomahawk. Впрочем, отметил вице-президент, окончательное решение остается за американским лидером Дональдом Трампом. А он, добавил Вэнс, "сделает то, что лучше отвечает интересам США".

В Кремле на заявления из США отреагировали. В Москве отмечают, мол, все заявления из Вашингтона анализируют. Впрочем, нагло высказался спикер "фюрера" Дмитрий Песков, якобы "нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева".

