США нанесут превентивный удар: Жданов рассказал, что произойдет, если РФ применит ядерное оружие

США могут нанести по территории РФ превентивный удар по ядерному оружию.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин размахивает ядерным оружием, но США демонстрируют четкую уверенность, что ответ будет. Считается, что Джо Байден занял такую же позицию, как в свое время Кеннеди, когда был карибский кризис. Тогда было заявление, что если СССР применит ядерное оружие, то Америка ответит. Так же заявил Джо Байден администрации Путина. Речь идет, что если будет попытка. Отмечаю, попытка применения ядерного оружия США могут нанести превентивный удар по РФ. При этом не только обычным оружием, но и ядерным", — пояснил Жданов.

Военный эксперт, как аргумент этому рассказал, что для этого США подняли специальные "охотящиеся" самолеты на ядерные ракеты.

"В подтверждение того, США подняли специальные самолеты дальнего радиолокационного наблюдения, которые используются для обнаружения дальних баллистических ракет. То есть они отслеживают стратегическое ядерное оружие. США показали, что два самолета летали в районе Аляски и один еще где-то на Дальнем Востоке. То есть они наблюдают за ядерным арсеналом РФ", – объяснил Жданов.

Напомним, у Байдена заявили о предупреждении для России в случае применения ядерного оружия.

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