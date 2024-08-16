США не дают атаковать ракетами ATACMS Курскую область – CNN узнало причину

Вашингтон считает, что целесообразнее использовать ATACMS для продолжения атак по оккупированному Крыму.

Официальные лица заявили, что США не желают позволить Украине использовать предоставленное США оружие дальнего радиуса действия в пределах Курщины — не из-за риска эскалации, а потому, что имеют лишь ограниченные запасы ракет большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в статье CNN

Вашингтон считает, что целесообразнее использовать ATACMS для продолжения атак по оккупированному Крыму.

Некоторые официальные лица также выразили обеспокоенность тем, что Украина, которая, по словам одного западного чиновника, направила часть своих более опытных сил на Курщину, могла создать слабые места на собственных линиях фронта, которыми Россия может воспользоваться.

"С военной точки зрения это впечатляет", — сказал американский чиновник о Курской операции. "Но Украина вовлекает в это достаточно опытные войска, и они не могут позволить себе потерять эти войска. А отвлечение их от линии фронта создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться", — добавил он.

Ранее в США объяснили, может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области.

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