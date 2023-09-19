США не хотят, чтобы их оружие применяли на территории РФ, но решать будет Зеленский — Кирби

В Соединенных Штатах не заинтересованы в том, чтобы Украина применяла предоставленное ему оружие по территории России, но окончательное решение по этому поводу будет за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что США обезопасили Украину от подобных решений. "Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства ударяли по России", – заявил Кирби.

Он заявил, что в Белом доме еще не было принято окончательное решение о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Пока дискуссии на эту тему продолжаются.

"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято. Президент не сказал, что он это сделает. Но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы рассмотрели вопросы ATACMS — Министерство обороны, Государственный департамент, Совет национальной безопасности. И мы собираемся это сделать. Этот вопрос не снят с повестки дня", — сказал чиновник.

Кирби подчеркнул, что в США переживают, чтобы Украина не применяла переданное американское оружие на территории РФ.

"Мы не поощряем и не хотим привести к нападениям на территорию России. Мы считаем, что война идет в Украине, и мы считаем, что именно там Украина должна сосредоточиться – на оккупированных Россией территориях внутри Украины. Мы считаем, что именно здесь идет борьба, и именно на этом мы хотим, чтобы было сосредоточено внимание", – сказал он.

Вместе с тем он добавил, что президент Зеленский — главнокомандующий своими вооруженными силами, он имеет право определять, где он наносит удар, а где не наносит удар. Мы предоставляем им возможности, но, в конце концов, решение за ним, и мы четко дали понять, что не хотим, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства ударяли по России».

Кирби добавил, что российская война против Украины не должна перерасти в противостояние Западу с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 сентября, когда у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом.

Кроме того, ранее сообщалось, что страны НАТО планируют увеличить выпуск боеприпасов и призывают частный бизнес инвестировать в производство оружия.

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