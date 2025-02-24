США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение о редкоземельных металлах – СМИ

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящее соглашение после виртуального саммита G7, заявил, что оно поможет "американцам вернуть десятки миллиардов долларов и военную технику, переданные Украине".

США и Украина почти завершили переговоры по соглашению на сотни миллиардов долларов о добыче критически важных минералов и редкоземельных элементов.

В то же время, документ, текст которого оказался в распоряжении Axios, не содержит пункта о гарантиях безопасности для Украины.

Администрация Дональда Трампа рассматривает это соглашение как способ компенсировать расходы США на поддержку Украины и получить доступ к ее значительным минеральным ресурсам. Со своей стороны, украинские власти надеются использовать этот договор для стабилизации отношений с Вашингтоном и закрепления стратегического партнерства.

По словам украинского чиновника, соглашение может быть подписано уже в понедельник. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина подтвердила в своем сообщении в X, что стороны близки к финальному решению, отметив, что это партнерство будет "рассчитано на десятилетие".

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящее соглашение после виртуального саммита G7, заявил, что оно поможет "американцам вернуть десятки миллиардов долларов и военную технику, переданные Украине", а также будет способствовать экономическому восстановлению Украины "на фоне завершения этой жестокой войны".

Согласно проекту соглашения, планируется создание "Инвестиционного фонда реконструкции", которым будут совместно руководить США и Украина. Документ предусматривает, что американская сторона возьмет на себя долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически успешной Украины.

Фонд должен инвестировать в проекты на территории Украины, включая добычу полезных ископаемых и развитие портовой инфраструктуры. В то же время, соглашение предусматривает, что США получат компенсацию части расходов, связанных с "защитой, восстановлением и возвратом Украины" до уровня довоенного ВВП.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал первое соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, предложение не содержало никаких гарантий безопасности для Украины. Кроме того, она фактически определяла это как способ погашения долга, а не равноправное партнерство, что стало ключевой причиной отказа.