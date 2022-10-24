США не имеют разведданных о решении России применить ядерное оружие — Пентагон

Сотрудник американского оборонного ведомства не видит признаков того, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине.

В США не видели разведданных, свидетельствующих о намерении России применить ядерное оружие.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщил американский журналист Twitter Джек Детч.

"США не видели никаких разведданных, указывающих на то, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине", — заявил сотрудник американского оборонного ведомства.

Напомним, 23 октября Сергей Шойгу позвонил руководителям Минобороны Великобритании, Франции и Турции. Он заявил о том, что "Украина почти изготовила "грязную бомбу" и вроде бы планирует ею обстрелять свою же территорию.

Начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Великобритании и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе" и ядерной угрозе, которую якобы создает Украина.

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

Читайте также: