США не имеют разведданных о решении России применить ядерное оружие — Пентагон

Сотрудник американского оборонного ведомства не видит признаков того, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине.
В США не видели разведданных, свидетельствующих о намерении России применить ядерное оружие.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщил американский журналист Twitter Джек Детч.
"США не видели никаких разведданных, указывающих на то, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине", — заявил сотрудник американского оборонного ведомства.
Напомним, 23 октября Сергей Шойгу позвонил руководителям Минобороны Великобритании, Франции и Турции. Он заявил о том, что "Украина почти изготовила "грязную бомбу" и вроде бы планирует ею обстрелять свою же территорию.
Начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Великобритании и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе" и ядерной угрозе, которую якобы создает Украина.
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