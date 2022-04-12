США не могут подтвердить химическую атаку, но заявили, что РФ может применить химические агенты в Мариуполе

США не могут подтвердить химическую атаку, но заявили, что РФ может применить химические агенты в Мариуполе

Такой атакой оккупанты постараются ослабить и вывести из строя закрепившихся в городе украинских бойцов и гражданских лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что государство не смогло подтвердить применение химического оружия в Украине. В то же время он отметил, что США располагают достоверной информацией о том, что российские силы могут использовать различные средства борьбы с массовыми беспорядками.

Об этом пишет CNN.

Блинкен уточнил, что как часть агрессивной кампании по захвату Мариуполя российские оккупанты могут применить слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые вызывают сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя закрепившихся украинских бойцов и гражданских лиц.

"Мы ведем прямой разговор с партнерами, чтобы попытаться определить то, что на самом деле произошло", – сказал госсекретарь США.

"Так что это настоящая обеспокоенность. Это беспокойство, которое у нас было еще до начала агрессии. Я думаю, что я указал на возможность использования такого оружия, и это то, на чем мы очень, очень сосредоточены", — добавил он.

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил 12 апреля, что США предоставили Украине оборудование, чтобы защитить ее от потенциального использования химического оружия. Он также отметил, что США готовы помочь Украине расследовать возможное использование химических агентов.

"Мы вели прямые разговоры с нашими украинскими партнерами, поскольку они собирают факты и доказательства. Мы действительно готовы помочь, если мы можем быть полезны с точки зрения этого расследования, будь то технические возможности или что-то другое", — сказал Прайс.

Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество.

У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов 12 апреля подтвердил информацию о химической атаке российских войск на город.

Химическая атака в Мариуполе: как мир реагирует на преступление россиян

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