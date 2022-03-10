США не оставят без ответа вероятную химическую или биологическую атаку России на Украину

США не оставят без ответа вероятную химическую или биологическую атаку России на Украину

В то же время, Байден в дальнейшем не планирует отправлять свои войска на помощь официальному Киеву.

В Белом доме опровергли фейки России о лабораториях биологического оружия в Украине, а также предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 10 марта.

Она напомнила, что именно у России есть длинный и хорошо задокументированный опыт применения химического оружия. Кроме того, именно в этой стране произошел ряд покушений на убийство и отравление известных политиков.

"Мы все должны быть готовы, чтобы Россия, возможно, не применила химическое или биологическое оружие в Украине, или не организовала операцию под ложным флагом с их использованием", — рассказала представительница Белого дома.

Она подчеркнула, что это типичная позиция Кремля – обвинить кого-нибудь в действиях, которые Россия хочет сделать сама.

Если химическая или биологическая атака РФ на Украину произойдет, то президент США Джо Байден не оставит без ответа такое нападение.

"Мы ничего не оставили без ответа", – подчеркнула Псаки.

Она добавила, что позиция Байдена остается в силе – войска США в Украину не войдут.

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Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.

10 марта глава Минздрава Украины Виктор Ляшко обратился к ВОЗ с призывом выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды РФ, распространяющей очередные бессмысленные фейки о якобы "биологическом и химическом оружии и якобы следах его разработки в Украине".