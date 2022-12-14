США не ожидают, что боевые действия в Украине прекратятся в зимние месяцы – Белый дом

Тем более там считают невозможным прекращение боев до Нового года.

В Белом доме считают, что война в Украине не завершится до конца года или до конца зимы, а активные боевые действия будут продолжаться еще "в течение некоторого времени в будущем".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил репортер USA Today Джо Гаррисон.

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что к концу года наступит конец войны", — сказал Кирби.

В то же время, он отметил, что США хотели бы завершения войны, если не сегодня, то до конца года. Однако это маловероятно, учитывая ситуацию на фронте.

"Обе стороны все еще ведут ожесточенные бои на Донбассе, особенно в Бахмуте и вокруг него – небольшой площади по сравнению с некоторыми другими боями в Украине за последние девять месяцев, но с очень интенсивными боями. Россияне также занимают оборонные позиции по всему югу, а украинцы продолжают наступать", – описал ситуацию на фронте представитель Белого дома.

"Сейчас идут активные боевые действия, и мы ожидаем, что они будут продолжаться в течение некоторого времени в будущем", – добавил Кирби.

Он также заявил, что боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы, невзирая на холод зимой.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что ВСУ уже в конце зимы или начале весны 2023 года могут выйти на границы Украины 1991 года и полностью деоккупировать территории. Эксперт отметил, что это возможно и при правлении президента РФ Владимира Путина, если НАТО примет Украину в свой состав.

Еще один военный эксперт Михаил Притула озвучил версию о том, что война может завершиться в марте 2023 года.

По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, боевые действия начнут затухать с середины лета 2023 года. Однако может появиться какой-то "черный лебедь", например смерть Путина, и временные пределы могут измениться.

Что на фронте, коварные планы Кремля и дуэт "Фейгин-Арестович" - Анна Маляр в "Ночной страже"

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