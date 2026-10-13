Перестали ли США передавать разведданные Украине: в командовании ВСУ расставили точки над «і»

США / © Associated Press

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Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединенных Штатов, несмотря на сообщения западных СМИ о возможном ограничении сотрудничества из-за украинских ударов по российским НПЗ.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, а также подтвердил источник BBC в командовании ВСУ.

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«Получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны? Да, это сотрудничество продолжается», — сказал Сибига.

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Вопрос возник после российской баллистической атаки на Киев 12 октября. Воздушная тревога была объявлена уже после взрывов, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «к сожалению, не получила предупреждения от партнеров».

Это породило предположение, что США могли прекратить передачу разведданных после угроз Вашингтона ограничить поддержку, если Киев продолжит избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Впрочем, в МИД отмечают, что речь идет не о прекращении сотрудничества.

По словам Сибиги, задержка с воздушной тревогой была связана с использованием Россией особого типа вооружения.

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Что могло означать заявление Зеленского

Заявление президента, таким образом, касалось конкретной атаки и отсутствия заблаговременного предупреждения о запуске ракет, а не полного прекращения передачи американской развединформации.

«Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критичных вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть», — заявил Зеленский.

По его словам, во время атаки пять баллистических ракет попали по гражданской инфраструктуре Киева.

Советник президента по оборонным технологиям Сергей Безкрестнов, известный как «Флэш», отметил, что это уже не первый случай, когда запуск ракет из комплекса С-400 не фиксируют разведывательные службы партнеров.

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«Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно», – отметил он.

BBC также обращает внимание, что случаи, когда баллистический удар по Киеву происходит раньше объявления воздушной тревоги, уже случались.

Какие данные США передают Украине

По словам источника BBC в военных кругах, американская сторона продолжает передавать Украине информацию по четырем основным направлениям:

предупреждение о запуске баллистических ракет;

данные о целях на территории России;

спутниковые снимки;

всеобщую военную аналитику.

В то же время у Украины уже был опыт полного прекращения такого сотрудничества. По словам источника BBC, после скандала в Белом доме в конце февраля 2025 г. США примерно на две недели остановили передачу разведывательной информации и данных для наведения на цели.

Собеседник издания связывает этот период, в частности, с фактическим завершением Курской операции раньше запланированного срока.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители администрации президента США Дональда Трампа якобы угрожали украинским военным и чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поставок американского вооружения в рамках программы PURL, если Украина будет наносить удары по РФ.

Что известно об ударе по Киеву без предупреждения

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки 12 октября Украина не получила от партнеров преждевременного предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.

По его словам, Россия выпустила по столице пять баллистических ракет, попавших по гражданской инфраструктуре. Зеленский подчеркнул, что разведданные о таких пусках критически важны, поскольку позволяют заблаговременно объявить тревогу и спасти жизнь.

Поздним вечером 12 октября взрывы в Киеве прозвучали еще до сигнала воздушной тревоги. В Днепровском районе был поражен объект транспортной инфраструктуры. Военные сообщали, что информация о пусках с территории России заранее не поступала.

Советник президента по оборонным технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов отметил, что это не первый случай, когда запуск ракет из комплекса С-400 не удается вовремя зафиксировать.

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