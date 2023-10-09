США не располагают информацией о связях Ирана с атаками ХАМАС на Израиль, однако боевиков десятилетиями "накачивали" оружием

Иран в целом замешан в нападениях боевиков, поскольку в течение десятилетий поставлял ХАМАС оружие.

США не имеют прямой информации о связях Ирана с атаками ХАМАС на Израиль. Однако страна продолжит внимательно следить за ситуацией.

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, сообщает CNN.

"Чего у нас нет, так это прямой информации, показывающей причастность Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить", — сказал замсоветника президента США по национальной безопасности.

По его словам, Иран в целом замешан в этих нападениях, поскольку в течение десятилетий поставлял ХАМАС оружие, обучал военных и оказывал финансовую поддержку боевикам.

"Что мы можем совершенно ясно сказать, так это то, что Иран в общем-то замешан в этих нападениях, поскольку он поддерживал ХАМАС в течение десятилетий", — подчеркнул Файнер.

Напомним, что в Кремле надеются, что война в Израиле повлияет на поставки вооружения в Украину.

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