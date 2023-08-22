США не считают, что война в Украине зашла в тупик – советник Байдена

Бойцы ВСУ преуспевают на юге страны на фоне постоянных российских атак, отметил Салливан.

Война в Украине не является патовой. Украинские военные продолжают методично освобождать территорию страны от врага.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Sky News.

Салливан напомнил, что бойцы Вооруженных сил Украины преуспевают на юге страны на фоне постоянных российских атак.

"Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамично. С обеих сторон происходят атаки и оборона в разных точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, как она (Украина – ред.) продолжает методично и систематически отвоевывать территории", — отметил советник. президента США.

Напомним, 22 августа воины 47 бригады вошли в Роботино Запорожской области, за которое долгое время шли до сих пор идут бои.