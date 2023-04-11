США не верят в успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины — Washington Post

В Соединенных Штатах Америки считают, что украинские военные могут "значительно отставать" от начальных целей ожидаемого контрнаступления. Причина этого – проблемы ВСУ с накоплением войск, боеприпасов и техники.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на "слитый" в Сети секретный военный документ Пентагона.

Отмечается, что неутешительная для Украины оценка с грифом "совершенно секретно" датирована началом февраля 2023-го. Следует отметить, что подобная оценка американской разведки кардинально отличается от официальных заявлений администрации президента США Джо Байдена о боеспособности украинской армии.

В документе, попавшем в Сеть, говорится о скромном успехе в будущем контрнаступлении украинских защитников. Стратегия Киева, говорится в материале издания, заключается в отвоевании территорий на востоке и продвижении на юг, чтобы разорвать сухопутный коридор России в аннексированный Крым. Впрочем, разведка США прогнозирует, что вражеские оборонные укрепления в сочетании с "постоянными недостатками в подготовке и снабжении боеприпасами со стороны Украины, вероятно, усложнят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления".

Информация, изложенная в документе, была получена с помощью агентурной и радиотехнической разведки, вероятно с применением секретных методов, используемых ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Официальные лица ведомств отказались от комментариев.

Как сообщает издание, перспективы скромного результата весеннего наступления подкреплены засекреченной оценкой Национального совета по разведке. С этой оценкой недавно ознакомили узкий круг человек на Капитолийском холме. Разведчики отметили, что Украина вряд ли сможет отвоевать столько же территории, сколько Киев отвоевал прошлой осенью во время потрясающего прорыва на востоке и юге страны, сообщают источники.

WP пишет, что американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что после ознакомления с информацией слитного документа они провели переговоры с украинской стороной. Это было сделано для того, чтобы убедиться, что амбиции Киева по поводу наступления соответствуют его возможностям. Отмечается, что диалог якобы состоялся в середине марта во время телефонного разговора между генералом Марком А. Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов, Джейком Салливаном, советником президента по национальной безопасности, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Источники говорят, что все стороны вышли из этих разговоров с ощущением, что Киев начинает понимать ограничение того, чего может достичь в наступлении. США скептически оценивают возможность разрыва сухопутного коридора оккупантов в Крым, но надеются, что логистика оккупантов будет уничтожена.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что решение о начале украинского контрнаступления будет принято в последний момент. По его словам, Генеральный штаб ВСУ самостоятельно принимает решение о контрнаступлении украинских войск.

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