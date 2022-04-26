США не видят, что Путин готов прекратить войну мирным путем – Блинкен

Администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки.
Российский президент Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны посредством дипломатии, путем мирных переговоров.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 26 апреля, во время слушаний в Комитете по международным отношениям Сената, передает "Укринформ".
"Сегодня мы не видим никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на содержательные переговоры (по прекращению войны в Украине – ред.)", — отметил глава американской дипломатии.
Сейчас же, по словам Блинкена, администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки. И это намного сужает возможности для агрессии российских захватчиков.
"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня удерживает крепко", — отметил глава внешнеполитического ведомства США.
Напомним, министры обороны США и других государств будут ежемесячно собираться для того, чтобы помогать Украине. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что следующие встречи будут личными или будут проходить в онлайн-формате.
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