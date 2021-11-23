США обсуждают предоставление Украине дополнительного оружия на фоне угрозы вторжения РФ — CNN

США также могут направить в Украину военных советников.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и нового оборудования, в том числе оружия.

Об этом со ссылкой на собственные источники в понедельник, 22 ноября, сообщает CNN.

Отмечается, что соответствующие обсуждения в американском правительстве происходят из-за передвижения российских войск на границе с Украиной, а также на фоне "опасений по поводу возможного вторжения РФ".

По данным издания, в Украину могут отправить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Кроме того, на рассмотрении находятся системы противовоздушной обороны, в том числе ракеты Stinger.

Между тем, в Пентагоне настаивают на отправке оборудования, которое сначала планировали передать в Афганистан. Речь идет, в частности, о вертолетах Ми-17.

В то же время некоторые члены администрации обеспокоены тем, что Россия может расценить отправление в Украину вертолетов и переносных зенитно-ракетных комплексов как "серьезную эскалацию".

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По словам подполковника в отставке Седрика Лейтона, любая дополнительная помощь Украине грозит "дальнейшим обострением напряженности" в отношениях с Москвой.

Отмечается, что хотя США готовы направить в регион военных советников, пока неясно, поедет ли кто-нибудь непосредственно в Украину.

Между тем американские чиновники ведут переговоры с европейскими союзниками по разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется в Украину.

Отвечая на вопрос о российской военной деятельности, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник заявила, что администрация обеспокоена и "в последние недели активно взаимодействовала с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности с Украиной".

Она добавила, что США "также провели обсуждение с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом".

"Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала еще в 2014 году, когда сосредоточила силы вдоль границы, вошла на суверенную украинскую территорию, ошибочно заявив, что это было спровоцировано", — указывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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