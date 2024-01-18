США обвинили Иран во лжи, что он не снабжает Россию оружием

Иран отрицает, что снабжает России оружием для обстрелов Украины.

Государственный департамент Соединенных Штатов в очередной раз заявил, что Иран лжет, когда говорит, что не поставляет России ударные беспилотники для обстрелов Украины.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер.

Иранский режим неоднократно отрицал то, что Тегеран поставляет Москве беспилотники, наносящие удары по мирным украинским городам.

"Это, очевидно, неправда, и доказательства говорят сами за себя", — сказал спикер Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что его страна не снабжает россиян оружием для войны против Украины и что якобы "Украина не предоставила никаких доказательств противоположного".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия и Иран намерены подписать "большой договор".

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