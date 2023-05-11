США обвинили ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию, в Кейптауне отреагировали

Зафиксирован как минимум один корабль, загруженный оружием и отправленный в Россию.

Южно-Африканская республика, несмотря на заявленный нейтралитет, поставляет оружие России для войны против Украины.

Об этом сообщил посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригетти, передает News 24.

Он сообщил, что США четко зафиксировали, как грузовой корабль остановился на военно-морской базе Саймонстаун и находился там с 6 по 8 декабря 2022 года. В США знают, что на корабль грузили оружие и боеприпасы на судно, которое затем отправилось в Россию.

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", — говорится в заявлении посла.

Бригетти заявил, что поставки оружия агрессору являются серьезной проблемой и в Вашингтоне к этому отнеслись очень серьезно.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что сообщения о поставках оружия в Россию "изучаются".

Как сообщает The Guardian, на соответствующий вопрос от лидера оппозиции в парламенте он заявил: "этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом".

Напомним, ранее сообщалось, что власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Южно-Африканская Республика опровергла заявление своего президента о выходе из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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