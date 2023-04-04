США объявили новые пакеты военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов: перечень вооружения

США во вторник, 4 апреля, объявили о двух пакетах военной помощи Украине на общую сумму 2,6 миллиарда долларов.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

Украине в ближайшее время из складов Минобороны США передадут вооружение на 500 миллионов долларов:

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные мины;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпас;

ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW).

Приблизительно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;

11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;

61 тяжелый топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

Пакет на 2,1 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) предусматривает такую военную помощь:

Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

9 средств для борьбы с беспилотными авиационными комплексами;

10 мобильных ракетных комплексов лазерного наведения c-UAS;

Три радиолокационные станции воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм ракеты "Град";

Реактивные системы залпового огня и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные мины;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;

120-мм танковые боеприпасы;

Противотанковые комплексы Javelin;

Противотанковые ракеты;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Приблизительно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему;

Семь тактических автомобилей для эвакуации техники;

Восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;

Бронированные мостовые системы;

Четыре автомобиля материально-технического обеспечения;

Грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

Средства защищенной связи;

Терминалы и услуги SATCOM;

Финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.

"USAI — это помощь, согласно которой Соединенные Штаты закупают силы и средства в промышленности, а не поставляют оборудование, изымаемое из складов Министерства обороны. Объявление этого пакета USAI является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, парламент Швеции (Риксдаг) одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи с артустановками Archer и танкамм Leopard 2.

2 марта США предоставляли Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов.

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