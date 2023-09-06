США объявили новый пакет военной помощи: там есть боеприпасы для Abrams с обедненным ураном

Также США передадут снаряды HIMARS.
США в среду, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи на 175 млн долларов. Туда вошли боеприпасы для Abrams с обедненным ураном.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
В США сообщили, что этот пакет военной помощи выделяется из запасов Министерства обороны.
"Сегодня Министерство обороны (МО) США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является сорок шестым траншем помощи, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года", — говорится в сообщении.
Этот пакет, стоимостью до 175 миллионов долларов, включает в себя следующее вооружение:
- Оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны Украины;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 81-мм минометные системы и боеприпасы;
- 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
- Ракеты с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
- Противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- Более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Тактические системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;
- Боеприпасы для обезвреживания помех;
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, ТСН.ua объяснял, что такое снаряды с обедненным ураном и для чего они нужны Украине.
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