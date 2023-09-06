США объявили новый пакет военной помощи: там есть боеприпасы для Abrams с обедненным ураном

США в среду, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи на 175 млн долларов. Туда вошли боеприпасы для Abrams с обедненным ураном.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В США сообщили, что этот пакет военной помощи выделяется из запасов Министерства обороны.

"Сегодня Министерство обороны (МО) США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является сорок шестым траншем помощи, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Этот пакет, стоимостью до 175 миллионов долларов, включает в себя следующее вооружение:

Оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны Украины;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

81-мм минометные системы и боеприпасы;

120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

Ракеты с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

Противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

Более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;

Тактические аэронавигационные системы;

Тактические системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;

Боеприпасы для обезвреживания помех;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, ТСН.ua объяснял, что такое снаряды с обедненным ураном и для чего они нужны Украине.

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