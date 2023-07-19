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США объявили о новом пакете военной помощи более чем на миллиард долларов: что в него вошло

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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США объявили о новом пакете военной помощи более чем на миллиард долларов: что в него вошло

Зенитно-ракетные системы NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

В пакет вошли, в частности, снаряды, техника и средства борьбы с дронами.

США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Об этом идет речь в Департаменте обороны.

"Этот пакет мер подчеркивает постоянное обязательство США удовлетворить неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в краткосрочной перспективе, а также развития устойчивой способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — подчеркнул он.

В пакет помощи вошло:

  • Четыре национальных передовых зенитно-ракетных системы (NASAMS) и боеприпасов.
  • Артиллерийские снаряды калибра 152 мм.
  • Оборудование для разминирования.
  • Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
  • Phoenix Ghost и Switchblade Unmanned Aerial System (UAS).
  • Высокоточные авиационные боеприпасы.
  • Средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы.
  • 150 бензовозов.
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.
  • 50 тактических автомобилей для обновления техники.
  • Оборудование по безопасности портов и гаваней.
  • Тактические защищенные системы связи.
  • Поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров за поддержку.

“Благодарю наших союзников за поддержку борьбы с автократическим злом. Также благодарен советнику Президента США по вопросам нацбезопасности Джейку Салливану за конструктивную работу. На этом хорошие новости не заканчиваются. О другом – впоследствии”, — подчеркнул Ермак.

Напомним, что Зеленский объяснил, почему Украина имеет полное право использовать кассетные боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
563
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