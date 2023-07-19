США объявили о новом пакете военной помощи более чем на миллиард долларов: что в него вошло

В пакет вошли, в частности, снаряды, техника и средства борьбы с дронами.
США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
Об этом идет речь в Департаменте обороны.
"Этот пакет мер подчеркивает постоянное обязательство США удовлетворить неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в краткосрочной перспективе, а также развития устойчивой способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — подчеркнул он.
В пакет помощи вошло:
- Четыре национальных передовых зенитно-ракетных системы (NASAMS) и боеприпасов.
- Артиллерийские снаряды калибра 152 мм.
- Оборудование для разминирования.
- Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
- Phoenix Ghost и Switchblade Unmanned Aerial System (UAS).
- Высокоточные авиационные боеприпасы.
- Средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы.
- 150 бензовозов.
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.
- 50 тактических автомобилей для обновления техники.
- Оборудование по безопасности портов и гаваней.
- Тактические защищенные системы связи.
- Поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров за поддержку.
“Благодарю наших союзников за поддержку борьбы с автократическим злом. Также благодарен советнику Президента США по вопросам нацбезопасности Джейку Салливану за конструктивную работу. На этом хорошие новости не заканчиваются. О другом – впоследствии”, — подчеркнул Ермак.
Напомним, что Зеленский объяснил, почему Украина имеет полное право использовать кассетные боеприпасы.
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