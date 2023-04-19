Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
624
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

Фото: Associated Press

США передают боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и прочее.

В США 19 апреля объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн. долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибров;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • ракеты с проводной наводкой TOW;
  • противотанковое оружие АТ-4 и противотанковые мины;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

В США подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, что Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ.

Читайте также:

В США был замечен российский Т-90А: зачем он американцам - Мусиенко

В США был замечен российский Т-90А: зачем он американцам - Мусиенко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
624
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация