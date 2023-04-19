США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

США передают боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и прочее.

В США 19 апреля объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн. долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне.

В новый пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибров;

высокоточные авиационные боеприпасы;

ракеты с проводной наводкой TOW;

противотанковое оружие АТ-4 и противотанковые мины;

запчасти и другое полевое оборудование.

В США подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, что Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ.

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