США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

США передают боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и прочее.
В США 19 апреля объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн. долларов.
Об этом сообщили в Пентагоне.
В новый пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибров;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с проводной наводкой TOW;
- противотанковое оружие АТ-4 и противотанковые мины;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В США подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.
Напомним, что Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ.
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