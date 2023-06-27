США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 500 млн долларов: перечень вооружения

Во вторник, 27 июня, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 500 миллионов долларов. В него войдут 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker и боеприпасы для HIMARS и Patriot.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В США подчеркнули, что это уже 41 пакет военной помощи Украине, выделяемый Администрацией президента Байдена. Оружие передадут из складов Минобороны США.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые средства для поддержки контрнаступательных операций Украины, усиление ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также дополнительные бронемашины, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь Украине дать отпор российской агрессии", — сообщает Пентагон.

Список вооружений:

Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Боеприпасы для взрыва и системы для разминирования;

Оборудование для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

Ракеты с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

Противотанковые комплексы Javelin;

Противотанковые комплексы AT-4;

Противотанковые ракеты;

Высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к нему и гранаты;

Тепловизионные системы и приборы ночного видения;

Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

Запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Напомним, Австралия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около 74 млн долл. США).

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