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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: перечень вооружения

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: перечень вооружения

Фото: Associated Press

США выделяют ВСУ дополнительное вооружение.

В среду, 3 мая, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для "удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".

"Это разрешение является тридцать седьмым решением Администрации Байдена о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины, начиная с августа 2021 года. Оно включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые сердства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии", — говорится в сообщении.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
  • Противотанковые ракетные комплексы AT-4 и Carl Gustaf;
  • Авиационные ракеты Hydra-70;
  • Стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • Боеприпасы для подрыва ограждений;
  • Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности", — сообщили в Пентагоне.

Напомним, последний раз США 19 апреля сообщали о пакете военной помощи для Украины на 325 млн долларов.

Также на "Рамштайне" Канада объявила новую военную помощь для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
918
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