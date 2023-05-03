США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: перечень вооружения

В среду, 3 мая, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для "удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".

"Это разрешение является тридцать седьмым решением Администрации Байдена о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины, начиная с августа 2021 года. Оно включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые сердства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии", — говорится в сообщении.

В новый пакет военной помощи вошли:

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;

Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).

Противотанковые ракетные комплексы AT-4 и Carl Gustaf;

Авиационные ракеты Hydra-70;

Стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

Боеприпасы для подрыва ограждений;

Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

Запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности", — сообщили в Пентагоне.

Напомним, последний раз США 19 апреля сообщали о пакете военной помощи для Украины на 325 млн долларов.

Также на "Рамштайне" Канада объявила новую военную помощь для Украины.

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