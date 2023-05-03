США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: перечень вооружения

США выделяют ВСУ дополнительное вооружение.
В среду, 3 мая, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает сайт Пентагона.
Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для "удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".
"Это разрешение является тридцать седьмым решением Администрации Байдена о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины, начиная с августа 2021 года. Оно включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые сердства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии", — говорится в сообщении.
В новый пакет военной помощи вошли:
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW).
- Противотанковые ракетные комплексы AT-4 и Carl Gustaf;
- Авиационные ракеты Hydra-70;
- Стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
- Боеприпасы для подрыва ограждений;
- Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности", — сообщили в Пентагоне.
Напомним, последний раз США 19 апреля сообщали о пакете военной помощи для Украины на 325 млн долларов.
Также на "Рамштайне" Канада объявила новую военную помощь для Украины.
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