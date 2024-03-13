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США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален

США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален

Стало известно, какое вооружение войдет в пакет помощи от Белого дома. / Фото: УНИАН

Это первая помощь Украине от США с декабря 2023 года.

США анонсировали важный пакет безопасности помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В новый пакет, в частности, входят:

  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS ;
  • артиллерийские снаряды 155мм калибра;
  • артиллерийские снаряды 105мм калибра;
  • противотанковые гранатометы АТ-4;
  • дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для подрыва помех;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Я благодарен американскому народу и министру обороны США Ллойду Остину лично за непреклонную поддержку", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Следует отметить, что это первая помощь Украине от США с декабря 2023-го.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи на 300 миллионов долларов. По его мнению, "этого недостаточно".

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