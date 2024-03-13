США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален

Это первая помощь Украине от США с декабря 2023 года.
США анонсировали важный пакет безопасности помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В новый пакет, в частности, входят:
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS ;
- артиллерийские снаряды 155мм калибра;
- артиллерийские снаряды 105мм калибра;
- противотанковые гранатометы АТ-4;
- дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия;
- боеприпасы для подрыва помех;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Я благодарен американскому народу и министру обороны США Ллойду Остину лично за непреклонную поддержку", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.
Следует отметить, что это первая помощь Украине от США с декабря 2023-го.
Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи на 300 миллионов долларов. По его мнению, "этого недостаточно".
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