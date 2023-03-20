США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что туда вошло

В новом пакете помощи есть военные катера.
В понедельник, 20 марта, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов.
Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет The Guardian.
Пакет будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.
Напомним, Белый дом не поддерживает идею прекращения огня в Украине и временного отложения вопроса о территориальных границах. В США отмечают, что такие условия выгодны только России.
Также США подтвердили использование китайских боеприпасов в Украине.
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