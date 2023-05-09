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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов: перечень вооружения

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов: перечень вооружения

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. / Фото: Associated Press

Этот пакет помощи направлен на улучшение системы ПВО Украины.

Во вторник, 9 мая, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине, то есть вооружение передадут не со складов Министерства обороны США, а куплят у производителей.

Об этом сообщает Пентагон.

"Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины путем предоставления критически важных краткосрочных возможностей, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасов, а также развития способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе. Идет речь и о дополнительных артиллерийских снарядов калибра 155 мм и поддержка технического обслуживания, что позволит Украине лучше поддерживать существующие системы и оборудование", — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что USAI – это полномочия, в рамках которого Соединенные Штаты закупают вооружение у промышленности или у партнеров. Это объявление является началом процесса заключения контракта на предоставление Украине дополнительных возможностей.

В пакет военной помощи вошло такое вооружение:

  • Дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
  • Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • Коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • Поддержка тренировок, технического обслуживания и деятельности.

Напомним, 3 мая США объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Также Зеленский рассказал о новой международной поддержке Украины.

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Дата публикации
Просмотры
371
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