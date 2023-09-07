США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов: перечень вооружения

США выделяют Украине боеприпасы и важное вооружение.

США в четверг, 7 сентября, объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

Этот пакет предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), включает оборудование для усиления системы противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

"Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению срочных потребностей Украины путем предоставления критически важных краткосрочных возможностей, а также развития устойчивой способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

USAI – это инициатива, согласно которой США закупают средства и технологии у промышленности или партнеров.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей", – пояснили в Пентагоне.

Этот пакет военной помощи включает следующее вооружение:

Оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

Средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

Боеприпасы для разминирования и обезвреживания помех;

Оборудование для разминирования;

Поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и деятельности.

В США пообещали и дальше поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.

Напомним, США в среду, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи на 175 млн долларов. Туда вошли боеприпасы для Abrams с обедненным ураном.

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