США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов: перечень вооружения

США выделяют Украине боеприпасы и важное вооружение.
США в четверг, 7 сентября, объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
Этот пакет предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), включает оборудование для усиления системы противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.
"Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению срочных потребностей Украины путем предоставления критически важных краткосрочных возможностей, а также развития устойчивой способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.
USAI – это инициатива, согласно которой США закупают средства и технологии у промышленности или партнеров.
"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей", – пояснили в Пентагоне.
Этот пакет военной помощи включает следующее вооружение:
- Оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- Средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
- Боеприпасы для разминирования и обезвреживания помех;
- Оборудование для разминирования;
- Поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и деятельности.
В США пообещали и дальше поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.
Напомним, США в среду, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи на 175 млн долларов. Туда вошли боеприпасы для Abrams с обедненным ураном.
Читайте также:
- Западные танки для ВСУ: сколько бронетехники нужно для прорыва оборонных линий РФ — подсчеты эксперта
- Британия передаст Украине модернизированные разведывательные машины Scimitar
- Германия передала Украине снаряды Gepard: детали