США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн: что туда вошло

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы к артиллерии и для HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M, противотанковые переносные комплексы Javelin и т.д.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак 29 августа. Он рассказал, что вошло в пакет.
Что вошло в новый пакет военной помощи от США
В новый пакет вошли:
- боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм и 105 мм;
- боеприпасы для HIMARS;
- ракеты к ПВО AIM-9M;
- противотанковые переносные комплексы Javelin;
- оборудование для разминирования;
- медмашины для эвакуации и т.д.
"Спасибо нашим союзникам", — написал Ермак.
Напомним, США сообщили, что в октябре приступят к подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Но пока неясно, сколько времени понадобится для обучения пилотов.
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