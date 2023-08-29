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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн: что туда вошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн: что туда вошло

Военная помощь от США / Фото: Посольство США в Украине/Twitter

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы к артиллерии и для HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M, противотанковые переносные комплексы Javelin и т.д.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $250 млн.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак 29 августа. Он рассказал, что вошло в пакет.

Что вошло в новый пакет военной помощи от США

В новый пакет вошли:

  • боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм и 105 мм;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • ракеты к ПВО AIM-9M;
  • противотанковые переносные комплексы Javelin;
  • оборудование для разминирования;
  • медмашины для эвакуации и т.д.

"Спасибо нашим союзникам", — написал Ермак.

Напомним, США сообщили, что в октябре приступят к подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Но пока неясно, сколько времени понадобится для обучения пилотов.

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Дата публикации
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