США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины: какое оружие получат ВСУ

США 6 января объявили о рекордном пакете военной помощи Украине – почти на 3 млрд долларов. ВСУ впервые дадут "убийцу танков" БМП Bradley.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьера.

В новый пакет военной помощи, кроме БМП Bradley, которые ВСУ получат впервые, войдут самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование.

"Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в пакет военной помощи от США вошли HIMARS; MRAP; зенитные ракеты Sea Sparrow; а также M2 Bradley.

"Также Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, использованных в войне в Украине, а также против директора ключевой организации, ответственной за надзор за иранскими программами баллистических ракет", - написал Ермак.

Напомним, Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

Также Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, это государство намерено отправить Украине БМП Marder.

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