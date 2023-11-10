США одинаково сосредоточены на помощи Украине и Израилю — Госдеп

В Госдепе напомнили, что на прошлой неделе Соединенные Штаты направили в Украину очередной пакет военной помощи.

Соединенные Штаты одинаково сосредоточены на российской агрессии против Украины и боевых действиях между Израилем и ХАМАС.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы по-прежнему можем оставаться сосредоточенными на решении различных проблем, существующих в мире. Это также включает продолжение нападения России на Украину", — заявил Пател.

Он напомнил, что на прошлой неделе Соединенные Штаты направили в Украину очередной пакет военной помощи.

"На прошлой неделе мы объявили об очередном транше помощи в области безопасности для наших украинских партнеров и это то, на чем мы по-прежнему будем сосредотачиваться", — сказал чиновник.

Кроме того, представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты помогают как Украине, так и Израилю.

"В своем выступлении в овальном кабинете президент Байден говорил о важности не только, конечно, обеспечения Израиля всем необходимым для защиты своей безопасности, но и того, чтобы наши украинские партнеры продолжали оказывать поддержку, которую они оказывают, добиваются того, чтобы они могли продолжать защищать. себя от посягательств на их территориальную ценность", — завершил ответ Пател.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты будут и дальше помогать Украине в ее противостоянии российским агрессорам, но пакеты помощи станут меньше, поскольку Конгресс все еще не принял решения о дополнительном финансировании.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Государственном Департаменте Соединенных Штатов заявили, что помощь для Украины и Израиля является "императивом" для Вашингтона.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.