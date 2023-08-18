США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине — Reuters

США предоставили Нидерландам и Дании официальные заверения в том, что Вашингтон утвердит все необходимые запросы на передачу истребителей F-16 Украине.

Соединенные Штаты официально одобрили передачу самолетов F-16 из Дании и Нидерландов в Украину после того, как завершится подготовка украинских пилотов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что США предоставили Нидерландам и Дании официальные заверения, что Вашингтон утвердит все необходимые запросы на передачу истребителей F-16, когда они поступят.

Издание сообщает, что недавно Дания и Нидерланды направили США запрос о предоставлении соответствующих гарантий.

Источники Reuters утверждают, что глава Госдепа Антони Блинкен направил письма своим коллегам в Нидерландах и Дании с уверением, что соответствующие запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как передачи Украине истребителей F-16, так и подготовки украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — написал Энтони Блинкен в письме двум официальным лицам, копию которого увидело агентство Reuters.

Блинкен также уточнил, что одобрение запросов позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Напомним, ранее стало известно, в какой стране украинские пилоты начнут обучение на F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16 началось как можно скорее.

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