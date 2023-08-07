США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams: когда они прибудут в Украину

Речь идет не только о самих танках, но и о боеприпасах к ним, запасных частях, топливном оборудовании, ремонтных средствах.

Первая партия американских танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке на выходных. Танки прибудут в Украину в начале осени.

Об этом заявил помощник министра обороны США по закупкам Дуглас Буш, передает CNN.

"Теперь они (танки. – Ред.) должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всеми вещами, которые с ними идут – боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные средства. Итак, вы знаете, это не только танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в пути", – сказал Дуглас Буш.

По информации издания, США начали обучение украинцев на танках Abrams в мае в Германии. 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев, а на выходных была официально одобрена передача.

США резко сократили время, которое обычно нужно для доставки танков, решив передать более старые модели M1-A1 вместо более современной версии танка.

Напомним, что о предоставлении Украине более 30 танков M1 Abrams Штаты объявили в январе.

Американский генерал Дуглас Симс заявил, что танки Abrams смогут изменить ситуацию на фронте в пользу украинцев.

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